На сцене МХАТ имени Горького пройдет премьера поэтического проекта «Настоящие»

18 января 2025 года на сцене МХАТа Горького состоится показ литературно-музыкальной композиции «Настоящие». Проект реализован арт-кластером «Таврида» при поддержке Министерства культуры России, правительства столицы и самого театра. Его цель — привлечь внимание к современным поэтам, которые исследуют актуальные события в исторических регионах страны. Проект стал важной вехой в развитии русской патриотической поэзии.





Сцена будет наполнена голосами поэтов, музыкантов и приглашенных артистов, которые представят стихи и песни, посвящённые современным реалиям России. На мероприятии выступят известные деятели культуры, среди которых Захар Прилепин, Олег Рой, Андрей Назаров и Михаил Мамаев.





Зрители смогут услышать не только поэтические строки, но и музыкальные произведения в исполнении SHAMAN, рэпера ST, группы GRINKEVICH, а также многих других исполнителей. Подготовка к проекту началась в феврале 2023 года в рамках мастерской «Актуальная Литература» на базе Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму. Творческая команда разрабатывала новый формат поэтических вечеров, сочетая поэзию и музыку.





Первый показ композиций «Настоящие» состоялся 18 марта 2023 года в Читальном зале Российской государственной библиотеки. Проект также демонстрировался в Крыму, в Сириусе на Всемирном фестивале молодежи и на ВДНХ. Впервые обновленная версия «Настоящие» будет представлена на сцене МХАТа Горького в январе 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой арт-кластера «Таврида»