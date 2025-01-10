На сцене МХАТ имени Горького пройдет премьера поэтического проекта «Настоящие»

10.01.2025

На сцене МХАТ имени Горького пройдет премьера поэтического проекта «Настоящие»
18 января 2025 года на сцене МХАТа Горького состоится показ литературно-музыкальной композиции «Настоящие». Проект реализован арт-кластером «Таврида» при поддержке Министерства культуры России, правительства столицы и самого театра. Его цель — привлечь внимание к современным поэтам, которые исследуют актуальные события в исторических регионах страны. Проект стал важной вехой в развитии русской патриотической поэзии.

Сцена будет наполнена голосами поэтов, музыкантов и приглашенных артистов, которые представят стихи и песни, посвящённые современным реалиям России. На мероприятии выступят известные деятели культуры, среди которых Захар Прилепин, Олег Рой, Андрей Назаров и Михаил Мамаев.

Зрители смогут услышать не только поэтические строки, но и музыкальные произведения в исполнении SHAMAN, рэпера ST, группы GRINKEVICH, а также многих других исполнителей. Подготовка к проекту началась в феврале 2023 года в рамках мастерской «Актуальная Литература» на базе Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму. Творческая команда разрабатывала новый формат поэтических вечеров, сочетая поэзию и музыку.

Первый показ композиций «Настоящие» состоялся 18 марта 2023 года в Читальном зале Российской государственной библиотеки. Проект также демонстрировался в Крыму, в Сириусе на Всемирном фестивале молодежи и на ВДНХ. Впервые обновленная версия «Настоящие» будет представлена на сцене МХАТа Горького в январе 2025 года.


Фото: Предоставлено пресс-службой арт-кластера «Таврида»