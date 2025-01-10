В Якутске прошел предпремьерный показ мистической картины «Шаман»

В Якутске прошел предпремьерный показ мистического триллера «Шаман», созданного режиссером Михаилом Мерзликиным, сообщает ТАСС. Прокат фильма в России стартует 16 января.





Режиссер отметил , что эта работа представляет собой первую полноценную премьеру хакасского кино. Он описал проект как уникальное произведение, отражающее отдельный менталитет, и призвал зрителей оценить фильм и рекомендовать его другим. Мерзликин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, ожидая появления якутских фильмов в Хакасии и Сибири.





Сюжет фильма разворачивается в шаманской юрте на берегу Енисея, сосредотачиваясь на главном герое — Шамане, который выступает проводником между мирами духов и людей. Режиссер пояснил, что его картина не о шаманизме, а о человеческой природе и пороках. Он стремился показать Шамана как уязвимого человека, что подчеркивает общечеловеческие стремления и желания.





Выбор Якутска для премьеры был основан на встречах продюсеров и кинематографистов на различных фестивалях. Мерзликин сообщил, что возникла идея организовать внутренний прокат фильмов, начиная с «Шамана», и он готов помочь в продвижении якутского и бурятского кино в Сибири.





На показе также выступил один из актеров картины, Амаду Мамадаков, который обозначил свою роль полицейского как часть общего колорита фильма. Это не первый проект актера с Мерзликиным — ранее он сыграл главную роль в короткометражной ленте «Хам Арах» и в новом фильме «Самурай Вася».





Основатель проекта, имея историческое образование, несколько лет изучал шаманизм, исследуя его традиции и практики, и знакомился с шаманами в Хакасии. Валерий Чебочаков, 72-летний шаман, стал консультантом фильма, а роль Шамана исполнил Юрий Майнагашев из Хакасского национального театра. В картине также снялись известные российские актеры, такие как Марина Федункив и Олег Васильков.









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