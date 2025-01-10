Ольга Любимова и Диана Гурцкая обсудили инклюзивные творческие проекты

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с народной артисткой России Дианой Гурцкая. Об этом глава Минкультуры написала в Telegram.



Ольга Любимова сообщила, что на встрече обсуждались инклюзивные творческие проекты, доступность учреждений культуры, их мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.



«Диана Гурцкая рассказала о реабилитации детей на базе Центра социальной интеграции и также обсудили наш совместный проект и поддержку в 2025 году Международного благотворительного фестиваля „Белая трость“, который в этом году пройдет уже в 15-й раз», — говорится в сообщении министра.



Отмечается, что для расширения социокультурной интеграции людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья создается сеть инклюзивных творческих лабораторий. В настоящее время их число составляет 115.



«В 2024 году активными участниками творческих лабораторий стали 43,6 тыс. человек, из них более 28 тыс. — инвалиды и лица с ОВЗ. За прошлый год лаборатории провели 8,5 тыс. мероприятий и проектов, в том числе 6,5 тыс. инклюзивных», — рассказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova