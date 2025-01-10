Ушел из жизни писатель Мухтар Магауин

Известный советский и казахстанский литератор, автор исторического романа о первых связях между казахским и русским народами, Мухтар Магауин скончался в США на 85-м году жизни.



Об этом сообщил сын писателя Едиге Магауин в соцсетях.





По словам Едиге Магауина, его отец ушел из жизни 9 января 2025 года в 19:55 по местному времени (03:55 МСК 10 января) в своем доме в штате Мэриленд, США.





Мухтар Магауин родился 2 февраля 1940 года. Он был не только писателем, но и литературоведом, исследователем фольклорного наследия казахов. В 1996 году ему было присвоено звание народного писателя Казахстана. За свой исторический роман-дилогию «Вешние снега», повествующий о событиях конца XVI — начала XVII века в Казахской степи и Московии, а также о первых попытках установления дружественных отношений между двумя народами, он был удостоен Государственной премии Казахской ССР имени Абая в 1984 году.









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