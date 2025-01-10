В праздничные дни на киносеансы было продано 12,9 млн билетов. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



«Всего на новогодних каникулах состоялось 268 тыс. кинопоказов. Посещаемость кинотеатров на 97% обеспечили отечественные картины. Настоящим новогодним подарком для семей по всей стране стали премьеры сказок „Волшебник Изумрудного города“ и „Финист. Первый богатырь“», — говорится в сообщении главы Минкультуры.



Ольга Любимова добавила, что сборы обеих картин уже преодолели отметку в 2 млрд рублей.



«„Волшебник Изумрудного города“ собрал 2,6 млрд рублей, „Финист. Первый богатырь“ — 2 млрд рублей. Еще одним фильмом-„миллиардником“ на праздниках стала новогодняя комедия „Елки 11“», — сообщила Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России