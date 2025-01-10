Новые регионы получили с 2023 года 56 передвижных культурных центров

10.01.2025
В рамках национального проекта «Культура», который реализуется Министерством культуры Российской Федерации, в 2024 году в новые регионы было поставлено 28 передвижных многофункциональных культурных центров — автоклубов, передает пресс-служба ведомства.
В частности, в Луганскую Народную Республику было направлено 10 автоклубов, в Донецкую Народную Республику — 8, еще 7 передвижных культурных центров прибыли в Запорожскую область, а 3 — в Херсонскую область.
В 2023 году благодаря национальному проекту «Культура» новые регионы также получили 28 автоклубов.
Отмечается, что автоклубы представляют собой уникальную разработку, не имеющую аналогов в мире. Они оснащены современным оборудованием, которое позволяет проводить разнообразные мероприятия.
Основная цель автоклубов — обеспечить доступность культурных мероприятий для жителей отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов, где нет стационарных домов культуры или концертных залов. Такой подход позволяет жителям этих мест получить доступ к разнообразным культурным событиям, не выезжая в крупные города.
Фото: пресс-служба Минкультуры России