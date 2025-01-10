В Москве стартует VI Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета

С 10 января по 9 февраля в Москве пройдет VI Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.



В фестивале примут участие известные российские артисты, а также музыканты из Италии и Китая.





В течение месяца на шести центральных площадках города состоится 18 концертов и театральных представлений с участием выдающихся артистов. Специально для фестиваля в Москву приедут музыканты из Италии и Китая. Впервые в истории фестиваля будет организован концерт на инструментах А. Страдивари из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России.





В фестивале примут участие Юрий Башмет и три его коллектива: Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Также в программе заявлены выступления Константина Хабенского, Вадима Репина, Евгения Миронова, Ольги Бородиной, Сергея Гармаша, Игоря Костолевского, Андрея Мерзликина, Михаила Пореченкова, Игоря Золотовицкого, Полины Агуреевой, Игоря Верника, Ильдара Абдразакова, Павла Милюкова, Игоря Бутмана и его Московского джазового оркестра, а также симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Из Италии приедут Винченцо Капеццуто с ансамблем «Сокквадро Итальяно» и Массимо Кварта, а из Китая — Чаовэнь Ло.





Фестиваль откроется 10 и 11 января спектаклем «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. В программу также включены постановки прошлых лет. 1 февраля состоится премьера спектакля-концерта «Когда пришла к тебе любовь» по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зеленое», где Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» будут отвечать за музыкальную часть.





15 января в Концертном зале имени Чайковского состоится выступление оркестра «Оркестр двух столиц. Москва — Санкт-Петербург». Центральным событием фестиваля станет вечер в честь дня рождения Юрия Башмета 24 января. В этот день в Концертном зале имени Чайковского пройдет концерт с участием дирижера и музыкантов из его коллективов. 3 февраля состоится концерт с участием Юрия Башмета, Игоря Бутмана и «Солистов Москвы» с программой «Классика встречает джаз. Прогулка по Москве», а 4 февраля выступит ансамбль «Сокквадро Итальяно» и контратенор Винченцо Капеццуто с программой La Stravaganza.





В «Башмет центре» 18 и 19 января пройдут концерты, посвященные 100-летию Валентина Берлинского, основателя квартета имени Бородина. В них примут участие Мила Берлинская, Михаил Безносов, Ксения Башмет, а также струнные квартеты: «Вайнберг-квартет», Квартет имени Берлинского, «Романтик-квартет» и Квартет камерного ансамбля «Солисты Москвы».





5 февраля состоится уникальный концерт «Виолиниссимо» на инструментах Страдивари из коллекции Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России, приуроченный к 100-летию со дня рождения скрипача Леонида Когана. В концерте примут участие Массимо Кварта, Павел Милюков, Чаовэнь Ло, Николай Саченко, Грант Башмет и Даниил Коган, внук Леонида Когана. Юрий Башмет будет дирижировать камерным ансамблем «Солисты Москвы».





Фестиваль завершится 9 февраля гала-концертом с участием Ильдара Абдразакова и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. В этот же вечер состоится вручение премии имени Дмитрия Шостаковича, учрежденной Международным благотворительным фондом Юрия Башмета в 1994 году.









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