В Псковской области снимут мультфильмы о героях войны

В Псковской области начнут создавать анимационные фильмы о Героях Великой Отечественной войны в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы. Об этом стало известно на заседании межведомственной рабочей группы, занимающейся увековечением памяти погибших за Отечество. Также планируется разработка серии короткометражных документальных фильмов о Героях России.





Основное внимание будет уделено детской аудитории и молодежи. В регионе создадут Книгу памяти, в которой разместят биографии уроженцев Псковщины — Героев России и Советского Союза. Участники заседания обсудили проект мемориала на кладбище Белый Мох, концепция которого была утверждена на встрече губернатора с вдовами участников специальной военной операции.





Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева подчеркнула, что правительство региона серьезно относится к этому вопросу и активно работает в этом направлении. Она отметила, что Псковская область стала одной из первых в России, где открыли памятник погибшим воинам, и продолжает работу со школьниками, а также съемки фильмов, посвященных этой теме.









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