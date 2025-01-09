В Санкт-Петербурге выставили на продажу гитару с автографами участников The Doors

В Санкт-Петербурге появилась возможность приобрести гитару, на которой оставили свои подписи участники легендарной рок-группы The Doors. За этот редкий инструмент продавец просит 3 миллиона рублей.





На гитаре можно увидеть росписи четырех музыкантов: солиста Джима Моррисона, барабанщика Джона Денсмора, гитариста Робби Кригера и клавишника Рэя Манзарека. Представители сервиса «Авито» сообщили, что данная гитара стала одной из самых дорогих в городе. В объявлении указано, что к инструменту прилагается сертификат о подлинности.





Кроме того, в Петербурге за миллион рублей выставили автограф Брайана Мэя, гитариста всемирно известной группы Queen. Владелец лота утверждает, что это первый автограф музыканта, полученный в России, и собирается подтвердить его оригинальность с помощью фотографий.





Наибольшую стоимость среди лотов составляют автографы участников рок-группы Deep Purple, которые оценены в 1,4 миллиона рублей. Эти подписи были оставлены на барабанном пластике во время концерта группы в Петербурге в 2012 году.









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