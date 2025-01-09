Донецкая филармония отправится в тур по России с симфонией Шостаковича

Артисты Донецкой государственной академической филармонии намерены отправиться в гастроли по регионам России с исполнением легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщил руководитель филармонии Александр Парецкий.





В беседе с Донецким агентством новостей он подчеркнул, что гастроли стали возможны благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект под названием «Оркестр непокорённых — Великой Победе!» выиграл президентский грант, в рамках которого Донецкий академический симфонический оркестр имени С. С. Прокофьева исполнит Седьмую симфонию Шостаковича в нескольких российских регионах. Эта симфония стала музыкальным символом несгибаемости человеческого духа.





Седьмая симфония, известная также как Ленинградская, олицетворяет не только стремление к победе, но и огромную силу духа русского народа. Музыка картины выступает хроникой военных лет, отражая исторические события каждого периода. Эта монументальная композиция подарила надежду и веру не только людям, оказавшимся в блокадном Ленинграде, но и всему Советскому Союзу. Премьера произведения прошла 9 августа 1942 года в заблокированном городе.









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