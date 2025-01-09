Владимир Путин наградил артистов Мордовии

5 января президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении артистов Мордовии за их значительные заслуги в области культуры и искусства.





Актер Русского драматического театра РМ, народный артист Мордовии Сергей Адушкин получил Почетную грамоту Президента Российской Федерации. Он завоевал любовь и признание зрителей разных возрастов, что стало результатом его многолетнего творчества.





Благодарность президента также вручается солистке Республиканской государственной филармонии, заслуженной артистке Мордовии Евгении Кузьминой и солистке Театра оперы и балета имени И.М. Яушева, заслуженной артистке РМ Наталье Макаровой. Оба артиста получили признание за свои выдающиеся таланты и непревзойденное мастерство. Их рабочая деятельность на протяжении почти 25 лет была неразрывно связана с родными театрами, и они продолжают радовать слушателей своим искусством.









Фото: Kremlin.ru