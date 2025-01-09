Умер художник по свету Сергей Васильев из Театра Наталии Сац

8 января скоропостижно скончался Сергей Васильев, художник по свету. Об этом сообщила пресс-служба Детского музыкального театра имени Наталии Сац.





Васильев создал световую партитуру для множества спектаклей музыкального театра, включая компьютерную драму «ОНА» и балеты «Муха-Цокотуха. Школьные годы», «Ромео и Джульетта», «Двухсотлетний человек» и «Карнавал».





«Мы соболезнуем близким Сергея Васильева. Светлая память», — отметили в театре.





Представители учреждения выразили скорбь в связи с уходом Сергея Васильева, отметив, что его смерть стала тяжелой утратой как для них, так и для всего современного российского театра. Его работы были высоко оценены, художник успел сотрудничать с различными театрами по всей стране, и это сделало его частью театральной культуры.









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