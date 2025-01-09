Не стало актера из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Анатолий Хропов ушел из жизни на 61-м году в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила театральная мастерская «АСБ». Причины кончины актера остаются неизвестными.





В своем заявлении мастерская выразила скорбь, отметив, что 5 января мир потерял талантливого артиста и прекрасного человека. Известие о смерти Хропова коллеги назвали печальным.





Прощание с артистом запланировано на 11 января в 12:50 в городском крематории, расположенном на Шафировском проспекте, 12. Анатолий Хропов стал известен широкой аудитории благодаря ролям в таких популярных телесериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «СашаТаня», «Невский», «Папины дочки» и «Бандитский Петербург 9». Его работы оставили значительный след в российском кинематографе и театре, а память о его таланте будет жить в сердцах зрителей.









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