В Москве в 2025 году снимут пять международных проектов

В Москве в 2025 году запланированы съемки пяти международных кинопроектов, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.





Отмечается, что московские специалисты работают над реализацией пяти международных кинопроектов с участием представителей Бразилии, Таиланда, Египта и Камеруна. Съемки пройдут в кинопарке «Москино» и на других площадках города.





Наталья Сергунина, заммэра столицы, отметила, что в производстве фильмов также заинтересованы компании из Белоруссии, Китая, Турции и Индонезии. Переговоры с ними уже ведутся.





Примером успешного международного сотрудничества в 2024 году стала индийская лента «Величайший всех времен». Несколько сцен фильма были сняты в Москве, в том числе на Патриаршем мосту, Театральной и Манежной площадях. Для организации съемок использовалась киноплатформа «Москино», которая предоставляет услуги аренды павильонов, студий, реквизита и костюмов.





В прошлом году российские фильмы активно демонстрировались за рубежом. В рамках Московского фестиваля кино в Таиланде жители Бангкока, Паттайи и Пхукета смогли увидеть фильмы «Вызов», «Сердце пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Конек-Горбунок» и «Обратимая реальность».









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