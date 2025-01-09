Ушел из жизни директор Ярославского театра кукол Дмитрий Стрекалов

Скончался директор Ярославского театра кукол, заслуженный работник культуры России Дмитрий Стрекалов.



О кончине Стрекалова в Telegram сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.



Дмитрий Стрекалов умер на 67-м году жизни.



«Скончался выдающийся деятель театрального искусства, заслуженный работник культуры России Дмитрий Ардальонович Стрекалов. Он отдал служению искусству 46 лет, из них 34 года руководил Ярославским театром кукол», — говорится в сообщении Евраева.



Глава региона отметил, что Стрекалов сочетал в себе актерский талант и качества управленца, был яркой личностью, эффективным руководителем, организатором, пользовался уважением в театральной среде.



«Еще он был настоящим ярославцем и всю жизнь посвятил развитию культуры в нашем регионе. Глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память», — добавил губернатор.



В Ярославском театре кукол отметили, что благодаря Стрекалову удалось наладить контакты в области культуры внутри страны и за рубежом. Учреждение за время руководства Стрекалова участвовало во многих российских и международных фестивалях.





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