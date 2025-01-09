Ольга Любимова обсудила с главой Общества слепых доступность учреждений культуры для инвалидов

Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с главой Всероссийского общества слепых Владимиром Сипкиным.



Об этом глава Минкультуры написала в Telegram.



«Обсудили вопросы доступности учреждений культуры для инвалидов по зрению. За последние годы мы провели большую работу в этом направлении. В том числе при поддержке бизнеса в музеях создаются тактильные копии экспонатов. Распространяется практика тифлокомментирования», — говорится в сообщении министра.



Ольга Любимова сообщила, что задачи инклюзивности выполнены не до конца.



«Будем вместе с ВОС следить за качеством представленных учреждениями культуры услуг. Нам необходима обратная связь для того, чтобы улучшить положение инвалидов по зрению. Люди с ограниченными возможностями здоровья также могут творчески самореализовываться. Например, у Российской государственной специализированной академии искусств есть опыт подготовки успешных в профессии звукорежиссеров из числа инвалидов по зрению. Кроме того, в вузе представлена крупнейшая библиотека нот в шрифте Брайля», — добавила министр.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova