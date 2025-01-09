Стала известна программа Зимнего Суриковского фестиваля искусств

Объявлена программа Зимнего Суриковского фестиваля искусств.



Мероприятие пройдет в Красноярске с 12 по 24 января. В программу войдет более 40 мероприятий — концерты, выставки, экскурсии, посвященные истории жизни художника и его современников.



В Музее Б. Ряузова 12 января откроется выставка «Сибирская красавица», на которой представят предметы старинного сибирского быта, русские народные наряды времен жизни Сурикова.



В этот же день в Малом концертном зале им. Шпиллера пройдет концерт с участием Красноярского камерного оркестра и саксофониста из Москвы Никиты Зимина.



Традиционно в рамках фестиваля пройдут экскурсии, на которых можно посетить любимые места Сурикова — гости заедут в Сад Крутовского, побывают на Караульной горе и в других местах. Новшеством программы станет подпольная экскурсия, на которой участники побывают в подполах дома Сурикова.



В программу также войдет выставка «Реверс» с оборотными сторонами акварельных работ из коллекции музея, концерты творческих коллективов на железнодорожных станциях, детский спектакль «Снежный городок» и другое.



В завершение фестиваля 24 января состоится церемония возложения цветов к памятникам В.И. Сурикову в честь дня рождения художника.