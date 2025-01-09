Гильдия режиссеров Америки объявила номинантов на награды за 2024 год

Гильдия режиссеров Америки (DGA) объявила список номинантов на свои ежегодные награды за 2024 год.





В номинации «Лучшая режиссерская работа в полнометражном фильме» представлены Жак Одиар («Эмилия Перес»), Шон Бейкер («Анора»), Эдвард Бергер («Конклав»), Брэди Корбет («Брутальный стиль»), Джеймс Мэнголд («Совершенный незнакомец»).





В список претендентов на награду в категории «Лучший полнометражный дебют» вошли Паял Кападиа («Все, что нам кажется светом»), Меган Парк («Моя старая задница»), РаМелл Росс («Мальчишки из «Никеля»), Хальвдан Ульман Тёндель («Арман»), Шон Ван («Диди»).





Победители будут названы на 77-й ежегодной церемонии вручения наград DGA Awards 8 февраля.









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