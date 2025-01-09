Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса дал 18 концертов в Китае

Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса, один из ведущих музыкальных коллективов региона, завершил гастрольный тур по Китаю.



За 24 дня оркестр дал 18 концертов в 12 городах страны, преодолев более 8 тысяч километров.





Директор оркестра Руслан Деревенченко отметил, что это был самый масштабный тур в истории коллектива. Два концерта в Новый год стали особенным событием, начавшись в 2024 году и продолжившись в 2025-м. Оркестр получил восторженные отзывы и приобрел множество поклонников.





Гастроли начались 19 декабря в Пекине и охватили такие крупные города, как Шанхай, Чэнду, Куньмин, Чунцин, Наньнин, Фучжоу, Шэньчжэнь, Чаншу, Сучжоу, Чжэнчжоу и Шицзячжуан. В программу вошли произведения Петра Чайковского, Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна, Иоганна Штрауса и других композиторов.





Оркестр, основанный в 1981 году, ежегодно дает более 50 концертов и представляет более 40 программ. С 2000 года им руководит дирижер Тао Линь, выпускник Московской консерватории и лауреат международных конкурсов.









Фото: Pixabay.com







