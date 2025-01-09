Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Церемония объявления номинантов на премию «Оскар» перенесена из-за пожаров в Калифорнии.





Как сообщили представители Академии кинематографических искусств и наук, в связи с пожарами в Южной Калифорнии голосование по номинациям на «Оскар» будет продлено до 14 января. Ранее предполагалось, что оно завершится в воскресенье, 12 января.





Из-за изменения сроков голосования объявление номинантов, которое обычно проходит 17 января, также сдвинется на несколько дней — на 19 января. Пока неизвестно, в каком формате будет проходить это мероприятие.





В Калифорнии проживает большая часть членов Киноакадемии — около 6 из 10 тысяч человек.









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