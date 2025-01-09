Мариинский театр анонсировал январские постановки для маленьких зрителей

Мариинский театр представит музыкальные постановки для маленьких зрителей.



Оперы, созданные на фольклорные сюжеты и по мотивам сказок, будут представлены в камерном зале Прокофьева и Мариинском-2, сообщает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что в январскую афишу театра вошли оперы «Репка», «Приключения Кинтаро» Рустама Сагдиева, «Белоснежка» Эдуарда Колмановского, «Храбрый заяц» Сергея Баневича, «Чукоккала-1» Сергея Чечетко, музыкальная фантазия Геннадия Гладкова «Бременские музыканты».



В театре добавили, что полный список событий для детей включает не только маленькие оперы, но и спектакли для всей семьи. В их числе «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Маленький принц» Леонида Клиничева, «Гензель и Гретель» Энгельберта Хумпердинка и другие постановки.





Фото: Валентин Барановский/пресс-служба Мариинского театра