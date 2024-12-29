Еще пять школ креативных индустрий начали свою работу — Ольга Любимова

Последние 5 школ креативных индустрий, которые мы планировали открыть до конца 2024 года, начали свою работу, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.





В декабре пространства нового образовательного формата появились в Калининградской, Новгородской, Пермской, Архангельской и Вологодской областях. К обучению в них приступили более 400 детей.





Всего в этом году было открыто 26 ШКИ в 25 регионах. На сегодняшний день в 60 регионах уже работают 93 школы такого формата, в них обучаются более 12,8 тысяч детей.





Для Калининградской области школа креативных индустрий стала уже третьей, две ШКИ успешно функционируют в городах Калининград и Гусев. В Вологодской области это уже вторая школа, первая начала свою работу в Череповце.





Школьники 5-11 классов уже приступили к обучению по основным направлениям студий: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн и интерактивные цифровые технологии. В течение первого года они будут знакомиться со всеми направлениями каждой студии, а на втором — выберут углубленное. Ребят ждет активная работа по созданию авторских творческих проектов.





Школы креативных индустрий открываются по всей стране с 2022 года. До 2030 года в России будут работать более 240 ШКИ, подчеркнула Ольга Любимова.









Фото — Телеграм-канал Ольги Любимовой