Стало известно, когда выйдет продолжение сериала «Ночной администратор»

Продолжение драматического сериала «Ночной администратор» выйдет на BBC iPlayer и BBC One в 2025 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Постановку нового сезона доверили режиссеру Джорджи Бэнкс-Дэвис.





«Ночной администратор» представляет собой британо-американский мини-сериал, созданный под руководством Сюзанны Бир. В главных ролях выступили такие актеры, как Том Хиддлстон, Хью Лори, Оливия Колман, Том Холландер и Элизабет Дебики. Премьера оригинального мини-сериала, состоящего из шести эпизодов, прошла на телеканале BBC 21 февраля 2016 года и на AMC 19 апреля 2016 года.





В составе актерского коллектива продолжат участвовать Том Хиддлстон, Оливия Колман, Хью Лори, Элизабет Дебики и Том Холландер. Ожидание нового сезона уже вызывает большой интерес среди поклонников сериала, о чем свидетельствуют данные киноагрегаторов.









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