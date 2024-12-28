В Москве начали работать куар-коды для билетов на мероприятия

В мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» появилась новая функция — куар-коды для билетов на мероприятия, проводимые в столичных учреждениях культуры. Эти коды автоматически подгружаются для пользователей, приобретающих билеты через городскую систему «Мосбилет» или на официальных сайтах, где доступна авторизация через Mos ID — аккаунт портала mos.ru. Вскоре аналогичная функция станет доступна и в приложении «Мой ID».





Министр правительства Москвы и руководитель департамента культуры Алексей Фурсин сообщил, что, учитывая пожелания зрителей и представителей культурного сообщества, город упростил процесс входа на мероприятия. По его словам, теперь вместо распечатанных или электронных билетов посетителям достаточно будет показать контролеру куар-код из любого удобного приложения, включая «Мою Москву» и «Госуслуги Москвы», а позже и «Мой ID». Этот код автоматически подгружается и всегда доступен пользователю.





Согласно новым правилам, начиная с 15 марта 2025 года на посещение спектаклей и концертов в учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры, потребуется подтверждение личности. Вместо традиционного документа посетители смогут просто продемонстрировать на входе куар-код из приложения.









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