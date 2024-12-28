Проект «Музейные маршруты России» поделился планами на 2025 год

В Новой Третьяковке прошла итоговая сессия Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», на которой озвучили планы на 2025 год. Директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова сообщила о предстоящих стратегических сессиях, которые состоятся в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Самаре.





Каждая сессия станет площадкой для профессионального общения и обмена опытом, а также позволит подчеркнуть уникальное культурное наследие этих регионов. Ведущие федеральные музеи, такие как Третьяковская галерея, «РОСИЗО», Владимиро-Суздальский и Новгородский музеи-заповедники, а также Херсонес Таврический и Фанагория, возьмут на себя кураторство мероприятий. В частности, Музей им. Арсеньева отметит мероприятие во Владивостоке при поддержке Минвостокразвития России.





Ключевыми темами обсуждения станут сохранение христианского наследия, исследование археологических памятников, работа с древнерусским искусством и внедрение новых образовательных форматов для молодежи. Также проект сосредоточится на юбилейных событиях, в том числе мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и инновационных инициативах, способствующих вовлечению местных сообществ в культурную жизнь их регионов.









Фото: Минкультуры России