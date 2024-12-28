Воронежский театр оперы и балета лишился главного художника

23 декабря на 73-м году жизни скончался главный художник Воронежского государственного театра оперы и балета Валерий Кочиашвили. Театр сообщил о его смерти, не указав причины.





Валерий Кочиашвили родился 12 января 1952 года в грузинском городе Цители-Цкаро. Он пришел в Воронежский театр в 1977 году на должность декоратора и с 1982 года занимал должность главного художника. За время своей карьеры Кочиашвили оформил множество спектаклей, среди которых такие известные произведения, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Жизель», «Корсар», «Ромео и Джульетта», «Тоска», «Трубадур» и «Пиковая дама». Его последняя работа — балет «Пер Гюнт», хотя он не смог присутствовать на премьере, состоявшейся 19 и 20 декабря.





В театре отметили, что Кочиашвили отличался не только художественным талантом, но и глубокими знаниями в области драматургии, музыки, хореографии и философии. Его профессионализм, приверженность эстетическим и моральным принципам, а также чуткость и доброта сделали сотрудничество с ним большой честью для многих.





Прощание с Валерием Кочиашвили состоится 30 декабря на сцене театра с 8:30 до 10:00 по местному времени.









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