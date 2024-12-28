В «Москино» отсняли около 500 киносмен более чем для 70 проектов

Кинопарк «Москино» в ТиНАО в 2024 году стал активной площадкой для съемок, где завершили более 500 киносмен для 74 проектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.





Он отметил, что в сентябре, при участии президента России Владимира Путина, открыли первую очередь кинопарка, который уже зарекомендовал себя как флагман Московского кинокластера. Собянин подчеркнул, что «Москино» стремится стать крупнейшей натурной площадкой для съемок в мире.





Собянин выделил и другие важные события года для киноиндустрии, такие как первая Московская международная неделя кино, собравшая участников из 47 стран, а также старт масштабной модернизации Киностудии имени М. Горького и развитие кинозавода «Москино», где в этом году снимали 36 проектов.





Кроме того, в кинопарке «Москино» начал работу еженедельный фестиваль «Киновыходные». В его рамках гости имеют возможность участвовать в постановочных съемках, наслаждаться концертами и спектаклями, а также создавать киноподелки на мастер-классах. Мэр добавил, что в этом году кинопарк посетили более 100 тысяч человек.









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