Филармония в Петербурге представила дар года

Филармония имени Дмитрия Шостаковича презентовала ценный «дар года» — издание Нового Завета, которое принадлежало Елизавете Мравинской, матери знаменитого дирижера Евгения Мравинского. Искусствовед, пожелавший остаться анонимным, передал этот подарок библиотеке филармонии. Заместитель директора по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлия Кантор сообщила об этом на презентации.





Книга, имеющая переплет из слоновой кости и выпущенная в синодальном переводе 1885 года, была подарена Елизаветой Николаевной своему сыну в 1931 году, что подтверждается дарственной надписью. На авантитуле и последних страницах имеются записи на русском и французском языках.





Кантор отметила, что это двойная реликвия, которая сохранилась через поколения и даже в советское время. Она подчеркнула, что филармония стремится не только поделиться этим удивительным изданием, но и углубиться в научное исследование, которое только начинается. В Музее театрального и музыкального искусства подтвердили подлинность почерка Елизаветы Николаевны по запросу филармонии, где хранятся ее дневники.





Цитата, адресованная сыну, звучит как рождественское напутствие от матери, которая сыграла важную роль в жизни великого дирижера: «Верить — это значит быть всегда сильным и спокойным. Верить — это счастье, даже в мучении».





Евгений Мравинский (1903-1988), народный артист СССР, Герой Социалистического Труда и лауреат Ленинской премии, был глубоко религиозным человеком, что не всегда соответствовало идеологии советской эпохи. На его гражданской панихиде в Большом зале филармонии не произнесли речей; звучала только музыка, исполненная коллективом, которым Мравинский руководил почти пятьдесят лет. Как сообщил ТАСС в репортаже о прощании 24 января 1988 года, в соответствии с волей покойного состоялось его отпевание в Спасо-Преображенском соборе.









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