Мультсериал «Чуч-Мяуч» стал доступен детям с нарушением слуха

Мультсериал «Чуч-Мяуч» стал новым дополнительным проектом в рамках инклюзивной инициативы «Страна доступных мультфильмов», разработанной киностудией «Союзмультфильм» совместно с телеканалом «Мультиландия». Этот проект нацелен на то, чтобы сделать популярные анимационные сериалы доступными для глухого сообщества. Генеральный директор телеканала «Мультиландия» Мария Дворядкина подчеркнула, что мультфильмы должны быть доступны всем детям, без исключения.





Теперь все серии «Чуч-Мяуч», переведенные на русский жестовый язык, можно посмотреть в официальном сообществе «Мультиландии» на платформе VK. Эксклюзивное размещение на этой социальной платформе расширяет аудиторию и делает контент доступным для более широкой публики.





«Чуч-Мяуч» рассказывает о приключениях девочки Маруси и ее волшебного котика, способного исполнять желания. Каждый день Маруся загадывает своему пушистому другу новое желание, после чего их ждут невероятные приключения. Котик всегда воплощает желания оригинальным образом, что добавляет сюжету особую магию и увлекательность.









Фото: Предоставлено PR-службой телеканала «Мультиландия»