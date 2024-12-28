Валерий Гергиев и Мариинский театр представят оперу Россини в Москве

В преддверии Нового года 30 декабря в 19:00 на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве Мариинский театр представит полусценическую версию оперы Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире». Знаменитый певец Ильдар Абдразаков исполнит роль бея Мустафы в сопровождении Симфонического оркестра театра под руководством Валерия Гергиева.





На сцене зрители увидят известных артистов, таких как Екатерина Сергеева, Борис Степанов, Сергей Романов, Кристина Гонца, Светлана Карпова и Мирослав Молчанов, а за клавесином выступит Яна Гранквист.





Опера была написана Россини в мае 1813 года всего за три недели и быстро завоевала популярность. В основе сюжета лежит интригующая тема Востока, знакомая Европе, в которой композитор умело сочетает и иронизирует над привычками различных народов. Жанр оперы-буффа, яркой комедии, также способствовал ее успеху, и публика на премьере была поражена музыкальным разнообразием и патриотическим духом, вдохновленным главной героиней.





Несмотря на то, что «Итальянка в Алжире» редко ставится в России, в 2022 году спектакль под руководством Екатерины Малой и с оформлением Вячеслава Окунева стал одним из главных событий сезона в Мариинском театре. Спектакль отличается комическими мизансценами, яркими костюмами и живописными сценами, полностью передающими замысел Россини и характер оперы-буффа.









Фото: Минкультуры России