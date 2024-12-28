Более 6000 человек приняли участие в фестивале «Большая сцена»

Фестиваль «Большая сцена», состоявшийся в этом году на площадке Московского государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, подводит итоги. Более 6000 участников, включая детей, подростков и взрослых, стремились продемонстрировать свои творческие способности в масштабах страны. Известные артисты поддержали проект, принимая участие не только в роли судей, но и ведя мастер-классы, организуя творческие встречи и концерты.





Организацию фестиваля осуществила АНО ДО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара». В этом году акцент сделали на образовательной программе, направленной на объединение конкурсантов, обмен опытом и повышение профессиональных навыков. Специалисты в области вокала, хореографии, актерского мастерства, а также продюсеры и блогеры поделились своим опытом.





«Мои родители были категорически против, чтобы я становилась артисткой и выбрала себе такой путь. <…> Здорово, что современные молодые исполнители могут показать себя в таком масштабном фестивале, как «Большая сцена». Это отличный шанс заявить о себе и получить поддержку и советы от профессиональных артистов, которые поддерживают этот проект», — заявила певица, актриса, народная артистка России Надежда Бабкина.





В рамках проекта состоялись различные мероприятия: творческая встреча и концерт Надежды Бабкиной, автограф-сессия с AKMAL, выступления Татьяны Куртуковой, Анжелики Агурбаш и TONI, а также коллективов TODES. Кроме того, фестиваль включал мастер-классы и выступления Этери Бериашвили, встречу с Евгением Папунаишвили и занятия от ведущих специалистов музыкальной индустрии.









Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля «Большая сцена»