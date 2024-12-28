В Русском музее открывается выставка «Русское Рождество»

29 декабря в корпусе Бенуа Русского музея открывается выставка «Русское Рождество», посвященная одному из самых светлых праздников. Рождество Христово всегда отмечали с особым трепетом на Руси, и в этом контексте сольются традиции с празднованием Нового года. Новая выставка демонстрирует богатое разнообразие произведений живописи, графики, иконописи и народного искусства, собранных Русским музеем.





Экспозиция содержит работы, посвященные сюжету Рождества, начиная с XVI века и заканчивая XIX веком. Посетители смогут увидеть древние иконописные памятники, складни, кресты и литые иконки, а также уникальные образы Богоматери.





Живопись с XVIII по XX век наглядно показывает, как рождественская тематика оставалась актуальной на протяжении всей истории русского искусства. Иностранные художники, такие как Джон Августин Аткинсон и Жерар Делабарт, с восхищением изображали зимние забавы Москвы, в то время как русские мастера, включая Никифора Крылова и Константина Юона, вдохновленно трактовали зимние сюжеты, связанные с Рождеством и Крещением. В советский период рождественские мотивы находили отражение в образах Матери с Младенцем и праздничных сценах застолий.





Графика различных эпох также присутствует на выставке, включая работы Григория Гагарина и Василия Денисова. В залах экспозиции зрителей встретят изображения ангелов, включая «Служение ангелов» Федора Бруни. Особую ценность представляет рождественский вертеп, созданный современным художником Борисом Сергиевым, который включает в себя фигуры Богоматери, Святого Иосифа и других персонажей, сопровождающих библейский сюжет.





Выставка также знакомит с зимними аксессуарами и подарками, связанными с праздником. Среди них расписные санки, узорчатые варежки и коллекция поздравительных открыток, а также декоративные элементы, такие как лаковые шкатулки и глиняные игрушки.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея