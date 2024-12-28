Спектакли из Омска могут получить премию «Золотая маска»

В Омске стали известны результаты предварительного отбора на театральную премию «Золотая маска». Два спектакля местных театров получили место в предварительном списке кандидатов на награду. Это постановка «Деньги для Марии» театра «Галерка» и «Преступление и наказание» Омского театра юного зрителя.





Региональный минкульт сообщил, что эти спектакли теперь должны преодолеть еще одно конкурсное испытание, чтобы стать номинантами. Финальный список участников премии будет опубликован на официальном сайте «Золотой маски» в следующем году.





Запланировано, что в апреле и мае 2025 года спектакли-номинанты будут продемонстрированы на сценах Москвы. В ходе торжественной церемонии награждения, которая пройдет в июне, объявят имена победителей.









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