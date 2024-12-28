Ольга Любимова выслушала граждан на приеме в Минкультуры России

Министр культуры России Ольга Любимова провела прием граждан. По ее словам, это ценная возможность услышать и учесть идеи и предложения.





Ольга Любимова поблагодарила всех, кто поделился своими мыслями. Так, Екатерина Хороших рассказала, что часто посещает с детьми Музей Победы, и поинтересовалась, будет ли обновление экспозиции в преддверии 80-летия Великой Победы.





«Мы рады, что Музей Победы, посвященный такой сакральной теме, смог стать популярным и по-настоящему интересным для посетителей любого возраста. Сейчас в музее готовится интерактивная экспозиция «Путь к Победе». Она представит фронтовую летопись Великой Отечественной войны в лицах и судьбах военачальников и простых красноармейцев», — написала Ольга Любимова в Telegram-канале.





Анастасия Довгань отметила, что в 2024 году вышло множество успешных семейных фильмов, и спросила, какие премьеры ожидаются в новогодние праздники. Министр подчеркнула, что ведомство поддерживает зрительское кино. Конкурентоспособных картин действительно становится больше, добавила Ольга Любимова. Например, в январе на большой экран выйдет сказка «Финист. Первый богатырь», а также фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», который даст начало целой серии. Министр отметила, что зрителей ждет еще очень много сюрпризов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой