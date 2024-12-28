Красноярский театр первым в России поставит «Турандот» с новым финалом

Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского готовит премьеру оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Это произведение, основанное на пьесе Карло Гоцци, покажет зрителям новый финал, который не был представлен ранее в России. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь театра Мария Зырянова.





По словам Зыряновой, премьера пройдет 8 и 9 февраля в оригинальной интерпретации Сергея Новикова. Она подчеркнула, что «Турандот» представляет собой захватывающую историю о любви и самопожертвовании, несмотря на то, что композитор не успел завершить оперу, оставив множество версий финала. В красноярской версии финал взят у итальянского композитора Лучано Берио.





Главный дирижер театра Дмитрий Юровский отметил, что версия Берио сделала акцент на внутреннем мире персонажей, что более соответствует стилю Пуччини. Он добавил, что эта интерпретация была впервые исполнена в 2002 году на Зальцбургском фестивале под руководством Валерия Гергиева и в России больше нигде не ставится.





В феврале в главной роли принцессы выступят приглашенные солистки: Ирина Окнина из Московского музыкального театра «Геликон-опера» и Алена Диянова из Приморской сцены Мариинского театра.









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