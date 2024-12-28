В Чите открылся музей истории Забайкальского края в форме чума

В Чите открылся музей, посвященный истории Забайкальского края.



Музей представляет собой необычное здание в форме чума и не имеет аналогов в России. Павильон построен в этно-археологическом парке «Сухотино».





В этом году в парке было проведено благоустройство территории, в рамках которого созданы пирсы, смотровые площадки, лестницы, площадка для сбора отходов, теплая санитарная зона.





Экспозиция музея подготовлена специалистами Уральского института музейных проектов. Среди экспонатов можно увидеть полноразмерную скульптуру шерстистого носорога, мастерскую каменного века и жилище древнего человека. Также представлены предметы эвенкийского быта и модель острога, созданного казаками-первопроходцами.





В дальнейшем в музейном павильоне будут проводиться новые выставки.





Здание также будет выполнять функцию первого в Чите центра эвенкийской культуры. Здесь будут проводиться встречи и мастер-классы для представителей эвенкийской общины. Также будет создана эвенкийская библиотека.





«Здесь жили наши предки, теперь здесь у нас будет урикит — стойбище. Чум — это наш дом, место, где мы сможем встречаться, обучать наших детей, будем проводить мастер-классы, уроки эвенкийского языка для молодежи. Нас осталось всего ничего, в Чите проживают 70 эвенков, а по краю — даже тысячи нет. Поэтому очень важно, чтобы наша культура возрождалась и сохранялась», — рассказала старейшина эвенкийской общины Читы Светлана Шелковникова.









Фото: пресс-служба правительства Забайкалья