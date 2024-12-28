На ярмарке Non/fiction обсудили авторские права в издательской деятельности

В рамках международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№26 прошел круглый стол Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства (УПРАВИС) «Издательская деятельность, произведения изобразительного искусства и фотографические произведения: точки соприкосновения».



Модератором встречи выступил Эрик Вальдес-Мартинес, директор УПРАВИС, член экспертного совета проекта «Artists/Художники.РФ», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.



Эксперт рассказал о возможностях и подводных камнях свободного использования визуальных произведений, о законодательных мерах, защищающих самих авторов, о разнице между переработкой оригинала и нарушением права на неприкосновенность произведения, о возможностях регистрации права на объект, созданный с помощью нейросетей.



По словам эксперта, в работе УПРАВИС возникает много вопросов, связанных с защитой исключительных прав фотографов, художников, скульпторов, других создателей произведений изобразительного искусства.



Эрик Вальдес-Мартинес рассказал о судебных прецедентах, связанных со спорами, возникающими при переработке произведений изобразительного искусства, фотографий, использовании пародий и других примечательных кейсах из международной практики.



«Один из крупнейших театров страны обращался в нашу организацию за очисткой прав изображения слонов Сальвадора Дали, одной из его картин, воспроизведенной на театральных билетах. Мы как представители правообладателя на территории РФ обращались в Фонд „Гала-Сальвадор Дали“, где получили разрешение на переработку», — рассказал эксперт.









Фото: пресс-служба УПРАВИС