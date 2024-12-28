В Москве состоялся второй Российско-Армянский форум образования в сфере культуры

В Москве прошел второй Российско-Армянский форум образования в сфере культуры, передает пресс-служба Министерства культуры России, организатора мероприятия.



Участниками форума стали ведущие специалисты и руководители из России и Армении. Мероприятие направлено на укрепление международных связей и развитие образовательного сотрудничества в области культуры и искусства.



Отмечается, что форум стал площадкой для демонстрации перспектив совместной работы, обсуждения актуальных вопросов, новых проектов.



На пленарном заседании обсуждались в том числе темы, касающиеся роли образования в достижении национальных целей развития, совершенствования образовательной среды, расширения российско-армянского взаимодействия в сфере культуры. Особое внимание участники мероприятия уделили роли детских школ искусств в воспитании, внедрению инновационных технологий в деятельность вузов.



В рамках форума в Российской академии музыки имени Гнесиных прошла выставка «Волшебные сказки А.С. Пушкина». В экспозицию вошли цифровые копии экспонатов из коллекции Всероссийского музея А.С. Пушкина.









Фото: пресс-служба Минкультуры России