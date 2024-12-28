ДОМ.РФ выставил на торги три объекта культурного наследия

ДОМ.РФ объявил о проведении торгов в рамках программы по восстановлению объектов культурного наследия.





В сообщении государственной компании говорится, что на торги выставлено три объекта культурного наследия (ОКН) в пилотных регионах по президентской программе восстановления памятников истории и архитектуры.





«ДОМ.РФ выставил на торги первые объекты культурного наследия (ОКН) в пилотных регионах по президентской программе восстановления памятников истории и архитектуры. Инвесторам предлагаются здания XVIII — начала ХХ века в неудовлетворительном состоянии в Рязанской, Смоленской и Тверской областях. Новые собственники смогут получить льготные субсидии для восстановления объектов», — отмечается в сообщении.





Объекты выставлены на торги с целью восстановления. Победители конкурсов будут обязаны провести работы по реставрации и сохранению объектов, а также выполнять требования по их содержанию и использованию в соответствии с законодательством.





По словам директора по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николая Сарокваши, инвесторы могут воспользоваться мерами поддержки, включая кредитование с льготной субсидируемой ставкой, оператором которой выступает ДОМ.РФ. Для 24 пилотных ОКН при текущих значениях ключевой ставки Банка России она составит 7%.









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