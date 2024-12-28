Ольга Любимова рассказала об итогах международной работы Минкультуры в 2024 году

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала об итогах международной работы ведомства в 2024 году.



По словам министра, в уходящем году было проведено множество масштабных и ярких проектов, в том числе в в Аддис-Абебе, Ашхабаде, Баку, Бангкоке, Белграде, Вьентьяне, Гаване, Душанбе, Манаме, Маскате, Минске, Пекине, Пхеньяне, Рио-де-Жанейро, Сухуме, Цхинвале.



«В рамках международного сотрудничества состоялись Фестивали культуры, комплексы культурных акций, Дни духовной культуры России, а также зарубежное направление программы „Большие гастроли“», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



В число значимых событий вошли заседание Российско-Бахрейнской межправительственной комиссии, «перекрестный» Год культурных обменов и туризма Россия — Таиланд, Год культуры России — Китая, Дни культуры России в Азербайджане, «Русские сезоны» в Бразилии.



«С июня по декабрь провели более 30 мероприятий, охвативших 7 городов. Российские коллективы порадовали латиноамериканских зрителей концертами, балетными и театральными постановками, мастер-классами, выставками и творческими встречами. На переговорах с Министром культуры Бразилии договорились продолжить наращивание сотрудничества», — рассказала министр о фестивале в Бразилии.



Другими проектами стали юбилейный V Российско-Сербский культурный форум, главной темой которого стало сохранение культурного наследия. В Белграде, Нови-Саде и Нише прошел фестиваль российского кино.



Недели и фестивали кино, отметила министр, в совокупности охватили 37 стран на разных континентах.



«Россия также стала центром притяжения для реализации культурных акций зарубежных партнеров. В разных городах страны мы принимали Дни культуры Абхазии, Бахрейна, Беларуси, Вьетнама, Киргизии, Узбекистана и Южной Осетии, а также Фестивали культуры стран БРИКС и СНГ», — говорится в сообщении министра.



Кульминационным событием года глава ведомства назвала юбилейный X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, участниками которого стали представители 80 стран мира.



«„На полях“ Форума проведены мероприятия ключевых для России многосторонних объединений: IX Встреча министров культуры стран БРИКС и XXXIХ Совет по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ», — заключила Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России