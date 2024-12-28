Ольга Любимова вручила первые медали «В честь 200-летия со дня рождения А.Н. Островского»

В Министерстве культуры Российской Федерации состоялось торжественное вручение первых медалей «В честь 200-летия со дня рождения А. Н. Островского».





Инициатором создания этой награды выступил Юрий Соломин, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. В 2023 году, в год 200-летия со дня рождения Островского, Юрий Соломин предложил учредить награду. Министерство культуры поддержало идею. 22 апреля 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении награды.





Глава Министерства культуры Ольга Любимова вручила первые медали директору Малого театра Тамаре Михайловой и главному режиссеру Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина Виталию Бгавину.





Ольга Любимова также попросила Тамару Михайлову передать медаль семье Юрия Соломина.





«Для нашего театра это колоссальный подарок, потому что весь наш репертуар связан с именем Островского. И очень жаль, что с нами уже нет Юрия Мефодьевича — для него это было очень важно», — сказала директор Малого театра.





Виталий Бгавин отметил, что воспринимает награду как оценку работы всего театра.





«Театр ставит много спектаклей по пьесам Островского, очень тщательно отбирает режиссеров. В его пьесах любят играть актеры, и их любит, конечно, наш белгородский зритель», — сказал Бгавин.





Фото: пресс-служба Минкультуры России







