Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры

Министр культуры России Ольга Любимова вручила деятелям культуры государственные награды.



В число награжденных вошли актеры, артисты театра, балета, музыканты, руководители коллективов, говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



«Их вклад в сохранение лучших традиций и развитие отечественной культуры отмечен на самом высоком уровне, о чем свидетельствуют ордена, медали, почетные звания, благодарности Президента Российской Федерации и министра культуры Российской Федерации», — сказала глава ведомства.



Кроме того, в преддверии празднования 275-летия Театра имени Федора Волкова Ольга Любимова также вручила премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.



«Ее лауреатами стали художественный руководитель Омского драматического театра «Галерка» Владимир Витько, художественный руководитель Воронежского государственного академического театра драмы имени А. Кольцова Владимир Петров и артистка Ростовского-на-Дону академического молодежного театра Валерия Искворина», — говорится в сообщении главы Минкультуры.





Фото: t.me/olga_b_lyubimova