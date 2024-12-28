В Буэнос-Айресе с аншлагом прошел показ фильма «Вызов»

В Буэнос-Айресе состоялся показ российской картины «Вызов». Показ прошел в Русском доме.
Как рассказала глава Русского дома Валерия Птицына, в сентябре состоялась конференция, посвященная будущему аэрокосмической отрасли и проектам, которые реализуют Россия и Аргентина.
«И тогда ко мне подошли по отдельности три аргентинских ученых, которые сказали, что мечтают увидеть этот фильм на экране. Также нам много писали в соцсетях, что очень хотят посмотреть. И вот сейчас у нас появилась возможность преподнести такой подарок к Новому году аргентинцам», — приводит
ТАСС слова Птицыной.
Отмечается, что регистрация на мероприятие закончилась сразу после объявления анонса.
После показа прошло обсуждение картины.
«Было бы здорово, если бы в Аргентине показывали больше российских фильмов. Там много интересных картин с высокой художественной ценностью, и, мне кажется, в Аргентине они бы были хорошо приняты», — сказал аргентинский эксперт в сфере международных отношений Алехандро Пачилья.
Фото: кадр из фильма "Вызов"