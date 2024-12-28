Русский музей представит в Печорах более 40 произведений на библейские сюжеты

Государственный Русский музей представит в Псково-Печерском монастыре более 40 произведений на библейские сюжеты.



Выставка откроется 7 января в картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) в Печорах, передает пресс-служба музея.



«Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи конца XIX — начала XX века». В ее составе более 40 произведений знаменитых мастеров отечественной живописи из собрания Русского музея. Среди авторов картин — Василий Суриков, Генрих Семирадский, Владимир Маковский, Андрей Рябушкин, другие известнейшие художники. Выставка посвящена 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского«, — рассказали в музее.



Как рассказали организаторы, библейские сюжеты вдохновляли многих великих художников, в том числе русских мастеров академической живописи.



В художественных академиях создание работ на темы из Ветхого и Нового Заветов было обязательным элементом обучения. Ученики Императорской Академии художеств часто писали картины на религиозные сюжеты, чтобы получить академическое звание. На выставке будут представлены несколько таких произведений, включая «Блудницу перед Христом» Исаака Аскназия, «Овчую купель (Исцеление расслабленного)» Николая Бруни, «Давид, играющий на гуслях перед Саулом» Николая Загорского и «Исцеление двух слепых» Андрея Рябушкина.



На выставке также будут представлены эскизы росписей и мозаик крупных церковных построек.



Продлится выставка до 21 сентября 2025 года.