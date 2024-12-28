Умерла известная по роли Джульетты британская актриса Оливия Хасси

Скончалась британская актриса Оливия Хасси.



Артистка известна по роли Джульетты в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года. Актриса скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщила семья Хасси в соцсетях.



«С глубокой грустью извещаем о кончине Оливии Хасси Эйсли, которая 27 декабря мирно ушла из жизни дома в окружении своих близких», — указано в сообщении.



О причинах смерти актрисы не сообщается.



Оливия Хасси сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах. В числе проектов, в которых была задействована актриса, — «Иисус из Назарета», «Смерть на Ниле», «Мать Тереза». Хасси получила премию «Золотой глобус» в 1969 году за роль Джульетты.