Умерла известная по роли Джульетты британская актриса Оливия Хасси

28.12.2024

Умерла известная по роли Джульетты британская актриса Оливия Хасси
Скончалась британская актриса Оливия Хасси.

Артистка известна по роли Джульетты в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года. Актриса скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщила семья Хасси в соцсетях.

«С глубокой грустью извещаем о кончине Оливии Хасси Эйсли, которая 27 декабря мирно ушла из жизни дома в окружении своих близких», — указано в сообщении.

О причинах смерти актрисы не сообщается.

Оливия Хасси сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах. В числе проектов, в которых была задействована актриса, — «Иисус из Назарета», «Смерть на Ниле», «Мать Тереза». Хасси получила премию «Золотой глобус» в 1969 году за роль Джульетты.