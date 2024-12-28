Умерла известная по роли Джульетты британская актриса Оливия Хасси

По словам министра, в уходящем году было проведено множество масштабных и ярких проектов.
Первые медали вручены директору Малого театра Тамаре Михайловой и главному режиссеру Белгородского г...
В число награжденных вошли актеры, артисты театра, балета, музыканты, руководители коллективов.
После показа прошло обсуждение картины.
Выставка откроется 7 января в картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) в Печорах.
По словам министра, в уходящем году было проведено множество масштабных и ярких проектов.
Первые медали вручены директору Малого театра Тамаре Михайловой и главному режиссеру Белгородского г...
В число награжденных вошли актеры, артисты театра, балета, музыканты, руководители коллективов.
После показа прошло обсуждение картины.
Выставка откроется 7 января в картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) в Печорах.
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28.12.2024