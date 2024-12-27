В Сириусе прошел концерт оперных певцов с участием дирижера Юровского

В Сириусе прошел концерт оперных певцов Ольги Перетятько и Марсело Альвареса. Мероприятие проводилось в рамках Новогоднего музыкального фестиваля.





Выступление состоялось при поддержке государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова, который возглавил дирижер Дмитрий Юровский.

На концерте артисты исполнили арии из опер известных итальянских композиторов, представив зрителям отрывки из таких произведений, как «Травиата» Джузеппе Верди, «Арлезианка» Франческо Чилеа, «Норма» Винченцо Беллини, а также «Ласточка», «Тоска» и «Богема» Джакомо Пуччини.





Кроме того, внимание зрителей привлекла ария из оперы «Раб» бразильского композитора Антониу Гомеса.









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