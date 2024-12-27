Не стало режиссера Гизо Габескирии

На 88-м году жизни скончался Гизо Габескирия, советский грузинский режиссер и сценарист, прославившийся работой над культовым сериалом «Дата Туташхиа» («Берега»).





Габескирия родился в 1936 году в Тбилиси. После окончания горного факультета Грузинского политехнического института в 1960 году он продолжил обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров в Москве, окончив их в 1966 году. С 1961 года он начал свою карьеру на киностудии «Грузия-фильм».





Его дебютом в качестве режиссера стала работа над фильмом «Первая дорога». В дальнейшем он снял такие картины, как «Шальная пуля», советско-французский проект «Труженики моря» по произведению Виктора Гюго и «Водоворот». В 1980 году Габескирия получил звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР.





О кончине режиссера сообщило национальное телевидение Грузии. Габескирия оставил заметный след в грузинском и советском кинематографе, а его фильмы продолжают вдохновлять новые поколения зрителей и создателей.









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