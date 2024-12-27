Восстановленную классику «Союзмультфильма» покажут в эфире Первого канала

С 2 по 8 января на Первом канале состоится показ культовых анимационных фильмов от студии «Союзмультфильм» после их обновления. В эти дни зрители смогут увидеть одну из известных картин, включая «Снежную королеву» Льва Атаманова, «Сказку о царе Салтане» Иванова Иванова-Вано и Льва Мильчина, «Щелкунчика» Бориса Степанцева и «Золушку» Ивана Аксенчука.





Также в программе — любимые анимационные фильмы «Дед Мороз и Серый волк», «Конек-Горбунок», «Двенадцать месяцев» и «Тайна третьей планеты». Все картины покажут в обновленном формате, устранив накопившиеся с годами технические дефекты.





Глава Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева подчеркнула, что в новогодние праздники россияне смогут вновь насладиться шедеврами отечественной и мировой анимации, которые благодаря работе экспертов получили новую жизнь. В последние годы студия восстановила более 80 мультфильмов общей продолжительностью свыше 25 часов, что позволяет зрителям увидеть классические произведения в обновленном и качественном варианте.









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