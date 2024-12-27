Русский музей подготовил выставку произведений на библейские сюжеты к Рождеству

27.12.2024
Русский музей открывает выставку произведений на библейские сюжеты в Псково-Печерском монастыре 7 января, в день Рождества Христова. Экспозиция «Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи конца XIX — начала XX века» представит более 40 работ известных российских художников из собраний Русского музея. В числе авторов находятся такие мастера, как Василий Суриков, Генрих Семирадский, Владимир Маковский и Андрей Рябушкин. Выставка приурочена к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского.
Священное Писание веками вдохновляло художников, и библейские темы стали важной частью обучения в художественных академиях. Во второй половине XIX века на выставках в Императорской академии демонстрировалось множество произведений, созданных учениками для получения академических званий. Например, посетители увидят «Блудницу перед Христом» Исаака Аскназия и «Исцеление двух слепых» Андрея Рябушкина.
Особое внимание привлечет работа Павла Жуковского «Богоматерь над телом Спасителя (Рiеtа)», выполненная в классическом итальянском стиле. Выставка также продемонстрирует эскизы росписей и мозаик для крупных церковных зданий. Работы художников, участвовавших в оформлении Храма Христа Спасителя, отразят смешение академических традиций и реализма. Выставка продлится до 21 сентября 2025 года.
Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея