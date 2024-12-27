В Москве откроется выставка произведений народного художника КБР Хамида Савкуева

27.12.2024
Российская академия художеств открывает выставку «Сердце» народного художника Кабардино-Балкарской Республики Хамида Савкуева, приуроченную к его 60-летнему юбилею. Экспозиция включает более 70 живописных полотен и 30 скульптурных работ, созданных за последние десять лет, а также графические листы и иллюстрации к произведениям классиков и народным эпосам, сообщила пресс-служба РАХ.
Творчество Савкуева отличается уникальной «савкуевской иконографикой», что, по мнению экспертов, объясняет его сильное воздействие на зрителей. Работы мастера выходят за пределы национального контекста и представляют феномен кавказской культуры, вписываясь в глобальный художественный дискурс. С масштабным видением художник исследует трагизм человеческого существования, в котором проявляется героическое и бессмертное.
Выставка будет открыта с 22 января по 9 февраля 2025 года в выставочных залах Российской академии художеств. Это мероприятие завершает серию юбилейных проектов Савкуева и предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в мир его художественного видения.
Фото: Хамид Савкуев / Предоставлено пресс-службой РАХ